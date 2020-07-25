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Садальский грубо отреагировал на слова сына Высоцкого

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Садальский грубо отреагировал на слова сына Высоцкого

Москва, 25 июля. Актер Станислав Садальский грубо ответил на слова сына Владимира Высоцкого Никиты.

Ранее Садальский раскритиковал обновленный памятник на могиле Высоцкого-старшего на Ваганьковском кладбище. В своем Instagram актер написал, что Никита «отрезал папе голову», а памятник «стал на тридцать сантиметров ниже».

«Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то. Садальский серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать», — заявил Никита Высоцкий.

По мнению Садальского, сыну Высоцкого плевать не на него, а на память отца.

«Действительно, что случилось-то? Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение головы к 40-летию смерти. Ну сделал рот кривым. Хорошо, что гитару не отобрал и шприц в руку не вложил. Зато благодаря Никите будущее поколение узнает Высоцкого не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом. Всего-то. Забыл сын главное — его отец принадлежит не только ему. И плевать в народ не стоит», — написал актер.

Никита Высоцкий заявил, что доволен новым монументом и жалеет, что раньше не смог воплотить идею обновленного памятника. Он отметил, что 35 лет назад, когда его устанавливали, существовали ограничения и скульптура не могла быть выше 2,2 метра. По его словам, теперь все выглядит так, как собирались сделать изначально.

«Обновленный памятник выглядит по-другому, но не плохо: он стал чуть выше, больше затонирован в бронзу, вылеплена новая голова», — прокомментировал сын артиста и музыканта.

Напомним, сегодня, 25 июля, исполняется 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Он скончался в 1980 году от инфаркта на фоне алкогольной и наркотической зависимости.

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Источник: Instagram
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