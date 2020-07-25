Бузова в бикини напугала поклонников своей худобой

Москва, 25 июля. Певица и телеведущая Ольга Бузова напугала поклонников своей худобой. Фотографии звезды в бикини заставили содрогнуться пользователей социальных сетей.

Бузова должна была выступать в курортном городе Яровое на Алтае, однако мероприятие было отменено. В итоге знаменитость пошла купаться на местное озеро, где сделала несколько кадров.

«Воздух курорта богат бромом: прогулки по побережью озера полезны для стабилизации работы нервной системы и обладают выраженным антистрессовым действием, что мне сейчас так необходимо», — написала Бузова у себя в Instagram.

Однако вид «торчащих ребер» поющей телеведущей напугал ее поклонников.

«А это нормально, что так ребра торчат?» — спрашивает подписчик. «Оль, ну одни кости. Ну можно же как-то прикрыть? Купальник красивый надеть?» — недоумевает фанат. «Какая худая, аж скелеты видны», — пишет поклонник. «Ребрами сверкает!» — отметил один из фолловеров.

Недавно Ольга Бузова призналась, что в прошлом ей приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом. По словам знаменитости, она была вынуждена подметать улицы и мыть полы в студенческие годы. Таким образом Бузова хотела продемонстрировать подписчикам, что судьба человека находится исключительно в его руках.