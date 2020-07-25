Украинец «закрепостил» 13 заробитчан и сдавал их в аренду фермерам

Херсон, 25 июля. Житель Херсонской области «закрепостил» выходцев из центральных и западных областей Украины, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. Об этом сообщает «Страна.ua».

О том, что 30-летний мужчина завел рабов, сообщили двое заробитчан, которым удалось сбежать из трудового плена. Полиция выяснила, что житель Херсонской области удерживал 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них было две женщины. Рабочие размещались в сарае в непригодных для жизни условиях.

Мужчина называл себя бригадиром и сдавал своих подчиненных в аренду местным фермерам. «Пленники» были вынуждены работать под палящим солнцем с 05.00 до наступления сумерек.

«30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание», — сообщают местные правоохранители.

Когда заробитчане приезжали на место, на них осуществлялось психологическое давление. После этого их принуждали к непосильному труду.

«Рабовладелец» обещал работникам выплатить вознаграждение в конце лета. Как отмечают «пленники», деньги от фермеров мужчина забирал себе. Обманутые заробитчане работали лишь за еду и спальное место.

В отношении херсонского «предпринимателя» открыто дело по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Торговля людьми».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса на Украине продолжает ухудшаться экономическая обстановка. Ранее украинцы в ультимативной форме потребовали от властей разрешения для выезда за рубеж на сезонные работы. Тысячи заробитчан, желающих работать в Европе в сфере низкоквалифицированного труда, призвали «в одностороннем порядке открыть внешние границы».