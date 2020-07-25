Самбурская рассказала, при каком условии покажет голую грудь на съемках

Москва, 25 июля. Российская актриса Настасья Самбурская заявила, что готова подкреплять звездный статус откровенными снимками и не стыдится своего тела.

Самбурская рассказала, что с готовностью принимает предложения поучаствовать в откровенных съемках, уверенность в собственной неотразимости ей придает отличная физическая форма.

«Хочется, пока тело молодое. В конце концов, я не какая-то монашка, но при этом и не пошлющая, чтобы показать сосцы», — объяснила она.

Актриса призналась, что никогда не раздевается полностью перед камерой, ее «обнажают» с помощью цифровых технологий, потому что сниматься абсолютно голой она не желает.

«Если в фильме действительно будет оправдана постельная сцена, в которой нужно показать грудь, я ее покажу. Мне пока никто этого не предлагал. А просто так — на, посмотри… Нет, это только для своего мужчины и ради искусства. Мое тело — мое дело», — сказала звезда.

Какого именно «своего» мужчину она имеет в виду, Самбурская не пояснила. Недавно она призналась, что рассталась с возлюбленным и сегодня ее сердце свободно, хотя, уточнила актриса, она неравнодушна к некоему стендап-комику.