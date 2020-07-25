Гастроэнтеролог рассказала, в каких случаях суп опасен для желудка

Москва, 25 июля. Врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова в интервью Kp.ru оценила расхожие мнения о пользе супа для желудка.

Специалист подтвердила, что супы способствуют нормализации процесса пищеварения за счет большого количества экстрактивных веществ. По ее словам, они легко усваиваются, тем самым запуская процесс пищеварения.

«В последнее время слышны голоса тех, кто призывает отказаться от супов, ссылаясь на культуры других стран. Да, в южных странах, вероятно, можно обойтись и без них, но в нашей средней полосе супы — часть пищевой культурной традиции, и не следует от них отказываться», — говорит гастроэнтеролог.

Однако Валентина Лупанова предупредила, что во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта бульон необходимо варить из нежирных сортов мяса, либо же вовсе ограничиться супом из овощей.

При обострении гастрита врач советует воздержаться от сырых фруктов и овощей, а также исключить из рациона алкоголь, свежевыжатые соки, крепкий чай и кофе.

Ранее «Известия» сообщали, что популярные препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге, могут ухудшить состояние пациентов с коронавирусом. К такому выводу пришли американские ученые. Согласно результатам их исследования, смертность пациентов, принимавших лекарства «Омепрозол», «Омез», «Доксилак» оказалась в 2,3 раза выше, чем у тех, кто не получал подобную терапию.