Пушков высмеял москвича, вставшего на колено перед мигрантом

Москва, 25 июля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с москвичом, создавшим движение Migrants Lives Matter («Жизни мигрантов важны»).

Ранее житель столицы России Александр Андриянов на своей странице в социальной сети «Вконтакте» высказал сожаление, что россияне не задумываются о мигрантах и не благодарят их за работу — уборку улиц, развоз еды и строительство домов. Андриянов объявил о создании движения Migrants Lives Matter, после чего опубликовал видеоролик, в котором он встает на колено перед мужчиной в рабочей одежде и вытирает ему обувь. «Мигрант», кроссовки которого натирает мужчина, воспринимает происходящее с недоумением.

Пушков заявил, что действия Андриянова — «бездумное подражание американской моде», которое свойственно «вторичным людям».

«Уверен, этот жест — и эта «жесть» — останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты», — отметил сенатор.

Напомним, после гибели в США от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда на территории Соединенных Штатов получило широкое распространение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), в рамках которого темнокожие жители Соединенных Штатов и сочувствующие им представители других рас агрессивно требуют компенсаций за «столетия рабства» и особых преференций, якобы полагающихся афроамериканцам, поскольку до 1960-х годов они были ущемлены в правах.

Прикрываясь демократическими лозунгами, многие темнокожие американцы громят магазины, уничтожают памятники историческим деятелям. В СМИ не раз сообщалось о случаях, когда «белые» жители США вставали на колени перед афроамериканцами и чистили им обувь.