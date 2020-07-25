Харламов и Асмус отписались друг от друга в Instagram

Москва, 25 июля. Находящиеся в бракоразводном процессе шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус отписались друг от друга в Instagram.

Поклонники звездной пары до последнего верили, что расставание Харламова и Асмус — розыгрыш. Однако все стало очевидно, когда 16 июля комик подал документы в суд. Бывшим возлюбленным видимо не удалось сохранить теплые отношения — пользователи социальных сетей обратили внимание, что актриса и шоумен отписались друг от друга в Instagram.

Напомним, что Харламов и Асмус оформили свои отношения в 2012 году. За это время у них родилась дочь Анастасия, которой уже исполнилось шесть лет. Известно, что девочка останется жить с матерью после развода.

На днях шоумен посетил Петербург и пошутил про свой развод с Кристиной Асмус. Комик Данила Поперечный опубликовал видеозапись, на которой Харламов в ночное время стоит на фоне Дворцового моста. Юморист показывает рукой на мост и иронично говорит: «Разведен».

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов переживает проблемы не только в личной жизни, но и в бизнесе. Недавно прекратило свое существование «Креативное агентство Бульдог», которым Харламов владел с несколькими коллегами. Дебиторская задолженность значительно превышала активы организации, поэтому агентство пришлось закрыть.