Диета при диарее: как самостоятельно спасти свой организм

Летом очень легко отравиться несвежими продуктами, которые испортились в жаркую погоду. Также большой риск получить расстройство есть у тех, кто спешит купить арбуз, содержащий в себе огромное количество нитратов. Ну и какое же отравление без диареи? Раз неприятность уже произошла, нужно срочно искать выход, чтобы не испортить себе планы и настроение.

Диета при поносе: основные правила

Расстройство не всегда возникает из-за отравления некачественными продуктами. Иногда это может быть бактериальная и вирусная инфекция, которые сопровождаются резкими болями в животе, тошнотой, рвотой и повышением температуры. Поэтому привычный рацион на некоторое время придется позабыть и начать соблюдать диету, которая облегчит состояние и поможет вывести все шлаки из организма.

В первую очередь необходимо пить как можно больше воды. Во время диареи из организма выводится большое количество жидкости, поэтому очень быстро наступает обезвоживание. Вода поможет восстановить баланс и поспособствует очищению желудка и кишечника.

Старайтесь есть перетертую пищу или нежирные бульоны. Не нагружайте и без того раздраженный желудок. При этом из рациона необходимо исключить жирное мясо и рыбу, а также свежие овощи и фрукты. Позабыть на время придется и о молочных продуктах, поскольку они могут спровоцировать вздутие и повысить кислотность, что приведет к обострению. Любой врач категорически запретит во время расстройства есть орехи, полуфабрикаты, пить чай и кофе. Поэтому запаситесь терпением и старайтесь не срываться.

Какие продукты помогут при диарее

Для того, чтобы понос прекратился, необходимо полностью восстановить микрофлору кишечника, успокоить слизистую желудка и уменьшить количество процессов брожения.

Здесь важную роль играет питьевой режим. Больным можно не только воду, а например отвар ромашки, который отлично успокоит весь желудочно-кишечный тракт. Еще одним хорошим народным средством станет отвар коры дуба — он обладает вяжущими и дубильными свойствами, которые помогают лишней жидкости всасываться, благодаря чему диарея быстро прекращается. А любителям травяного чая можно смело пить отвар листьев мяты. Он облегчит спазмы в желудке и успокаивает кишечник.

Отлично усваиваются и помогают избавиться от постоянного урчания и бульканья в животе сухари и сушки. Не зря из называют идеальной пищей при различного рода отравлениях.

Вареный рис хорошо стабилизирует работу ЖКТ и помогает восстановить микрофлору кишечника. Его особенностью можно назвать способность поглощать различные газы и кислоты, что значительно улучшает состояние при отравлении или инфекционном заболевании.

Хорошим дополнением к рису станут вареные овощи. Они разнообразят скудный рацион и восполнят запас необходимых микроэлементов и витаминов, которые организм теряет во время диареи.

В том случае, если диарея сопровождается сильной тошнотой, то советуем не нагружать организм, а попить нежирный куриный бульон. Он хорошо утоляет голод и не вызывает раздражение. Бульон можно заменить овсяной кашей, сваренной на воде без добавления сахара. Она обволакивает стенки желудка, помогая восстановить процесс пищеварения и ускорить выздоровление.

Какие продукты надо исключить из рациона

Диарея — вещь очень неприятная и серьезная. Если не помочь себе вовремя, процесс выздоровления может сильно затянуться. Поэтому постарайтесь из своего рациона исключить хлеб, макароны и хлебобулочные изделия. Полуфабрикаты, сладости, чипсы, газированные напитки и прочие продукты, которые так любят дети, тоже попадают под запрет. Сливы, свекла и маринованные огурцы порой вызывают несварение даже у полностью здоровых людей.

Поэтому советуем придерживаться строгой диеты и внимательно следить за своим состоянием. Возвращаться к прежнему рациону нужно постепенно, каждый вводя в рацион некоторые продукты. Только так вы сможете быстро поправить свое здоровье.