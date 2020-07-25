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В Совфеде посоветовали Турчинову взять на «штурм Крыма» белый флаг

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В Совфеде посоветовали Турчинову взять на «штурм Крыма» белый флаг

Симферополь, 25 июля. Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал пожелавшему «штурмовать» крымский полуостров экс-секретарю Совета нацбезопасности Украины Александру Турчинову взять с собой белый флаг.

Ранее Турчинов в беседе с журналистами украинских СМИ заявил, что будет «в первых рядах штурмового батальона», если действующий президент Украины даст приказ наступать на Крым. Цеков назвал подобное бряцанье оружием «возмутительным» и усомнился во вменяемости Турчинова.

«Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, советую ему для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то им следует сразу сдаться», — приводит РИА Новости слова российского сенатора.

В Совфеде посоветовали Турчинову взять на «штурм Крыма» белый флаг

Цеков подчеркнул, что Турчинов и подобные ему украинские политики не способны объективно оценивать международную ситуацию и предложить положительную повестку для своей страны.

«Они по-прежнему стоят на тропе войны, считая главным врагом Российскую Федерацию. Хотя люди, которые объективно оценивают ситуацию, понимают, что главный враг Украины — такие личности, как Турчинов и украинские националисты», — отметил парламентарий.

Ранее «Известия» сообщили, что сенатор Алексей Пушков назвал слова Турчинова о «штурме Крыма» «попыткой привлечь внимание СМИ к псевдогероизму».

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Источник: РИА Новости
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