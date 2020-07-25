Стало известно, как купить дешевые авиабилеты в Турцию

Москва, 25 июля. Представители сервиса путешествий «Туту.ру» рассказали, как купить дешевые авиабилеты из Москвы в Турцию.

Как пишет Ura.ru, наиболее выгодные предложения по перелетам в Турцию относятся ко второй половине августа, когда в Стамбул можно улететь примерно за 7,6 тысячи рублей.

«Самые выгодные даты, чтобы улететь в Стамбул в августе из Москвы: 22, 23, 26, 27, 29», — рассказали специалисты сервиса.

Перелеты в Анталию также будут выгодными во второй половине последнего летнего месяца. «Туту.ру» советует обратить внимание на рейсы авиакомпании «Победа». Также билеты в Стамбул уже продают Pegasus Airlines, Turkish Airlines, «Аэрофлот» и «Ютэйр». Билеты в Анталию с середины второй декады августа обойдутся от 10 189 рублей в одну сторону, рейсы выполняют Turkish Airlines, S7 Airlines и «Победа».

Turkish Airlines объявила о готовности возобновить полеты в Россию с 1 августа. Также авиакомпания планирует организовать рейсы в Индию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и ЮАР.

Как пишет RT, накануне Росавиация рассказала о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Великобританию, Турцию и Танзанию.

«Возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар)», — говорится в сообщении ведомства.

С 10 августа, отметили в Росавиации, «возобновляются полёты из указанных российских городов в Анталью, Даламан и Бодрум (Республика Турция)».