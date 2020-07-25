Антонова могут похоронить на Троекуровском или Новодевичьем кладбище в случае смерти

Москва, 25 июля. Народный артист РФ Юрий Антонов недавно перенес серьезную операцию на ноге, сообщает портал Nation News. На протяжении нескольких дней он не выходил на связь, чем сильно напугал поклонников и журналистов.

Ранее друг Антонова Андрей Ковалев сообщал, что музыкант делал операцию на колене, однако недуг не оставляет его в покое. По его словам, причиной для хирургического вмешательства послужила застарелая болезнь. Ковалев отмечал, что Антонов жаловался на сильные боли в коленях, а также начал ходить с тростью.

Однако позднее 75-летний Антонов все-таки дал о себе знать, сообщив, что чувствует себя нормально, а его нога понемногу восстанавливается. Как отмечает Nation News, далеко не всем Народным артистам везет и все заканчивается не лучшим образом. Например, Народная артистка Любовь Полищук, безуспешно боровшаяся с онкологическим заболеванием, умерла во сне. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Ее коллегу по цеху и званию Веру Глаголеву, безрезультатно боровшуюся с раком, тоже похоронили на Троекуровском погосте. Ушедший из жизни в начале июня Народный артист Михаил Кокшенов обрел покой на Новодевичьем кладбище.

Портал подчеркивает, что деятелей культуры, удостоившихся звания Народного артиста, в основном принято хоронить либо на Новодевичьем кладбище, либо на Троекуровском.