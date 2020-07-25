Седокова рассказала о пережитой в детстве попытке изнасилования

Москва, 25 июля. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о пережитой попытке изнасилования в детстве. По ее словам, она пострадала от рук ухажера ее матери. Своими воспоминаниями певица поделилась в автобиографии «Я сильная. Я справлюсь».

Седокова пишет, что ее мать в одиночку воспитывала двоих детей. Когда Анне было 7 лет, женщина познакомилась с мужчиной по имени Сергей, с которым у нее завязались отношения. По словам певицы, мужчина часто заходил в ее комнату, пока она спала.

«Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги», — вспоминает Седокова.

Однажды Сергей даже выпорол девочку ремнем за проступок. Седокова не решалась рассказать матери о ночных визитах мужчины в ее комнату, так как она видела, что с ним она счастлива.

«В одну из ночей, когда его рука зашла уже слишком далеко, я не выдержала и закричала. Мама прибежала мгновенно, все поняла без слов, и больше дядя Сережа к нам не приходил», — пишет певица.

По ее словам, она еще несколько лет не могла спокойно спать, ожидая этого кошмара.

Ранее Анна Седокова поделилась в Instagram роликами со съемок клипа «Самолеты», во время которого с ней дважды произошел несчастный случай. Клип снимали в Подмосковье в районе аэродрома Мячково. Певица собиралась пробежать по взлетно-посадочной полосе. В какой-то момент ноги запутались, и она упала лицом на асфальт.