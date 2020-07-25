Компаниям РФ разрешили возмещать расходы на маски и перчатки за счет страховых взносов

Москва, 25 июля. Министерство труда и социальной защиты РФ на 2020 год расширило перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатель может возместить за счет сумм страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что в перечень включено приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ): масок, перчаток, антисептиков и т. д., которые помогут обеспечить безопасность сотрудников на рабочем месте в условиях пандемии. Также в перечень входит приобретение устройств для комплексной обработки транспортных средств и помещений, а также проведение лабораторного обследования сотрудников на коронавирус.

Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, расходы на закупку СИЗ и проведение противоэпидемиологических мероприятий можно будет компенсировать из страховых взносов за текущий год. Размер компенсации составит до 20% страховых отчислений организации за 2019 год.

Подать заявление о финансовом обеспечении в территориальный орган Фонда социального страхования можно будет до 1 октября 2020 года.

Фонд социального страхования ежегодно возмещает работодателям более 14 млрд рублей на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщали, что сотрудникам социальных учреждений России за работу во время пандемии коронавируса выплатили 6,5 млрд рублей. Отмечается, что за работу в период пандемии COVID-19 сотрудникам социальных учреждений было выдано свыше 231 тыс. выплат.