Вашингтон, 25 июля. Руководитель национальной разведки США Уильям Иванина обвинил РФ в якобы распространении дезинформации с целью «подорвать уверенность в демократических процессах» выборов в Соединенных Штатах.

Заявление Иванины прозвучало за несколько месяцев до главного политического события года в Соединенных Штатах — выборов американского президента. Глава нацразведки заявил, что спецслужбы отмечают попытки «кибер-игроков» «получить доступ к частным каналам общения политических штабов, кандидатов и других целей». Не предъявляя никаких доказательств, он обвинил в этих действиях Россию.

«Постоянная цель России — ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу роль в мире. Используя разнообразные действия, включая интернет-троллей, Россия продолжает распространять дезинформацию в США, которая направлена на подрыв доверия к нашему демократическому процессу и очерняет то, что она рассматривает как антироссийский «истеблишмент» в Америке», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Иванина добавил, что помимо России Китай и Иран якобы «продолжают использовать инструменты влияния в медиа с целью изменить предпочтения избирателей и сеять раздор».

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках воздействовать на демократические процессы в других странах, называя их голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих подобные нападки. По словам спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, Россия никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в американские выборы, поскольку не настолько влиятельна, чтобы оказывать воздействие на выборы президентов других стран.

Ранее RT сообщил, что в МИД РФ оценили британский доклад о «российском вмешательстве» во внутренние дела Лондона.