Суд обязал Гудкова публично извиниться перед Ремесло за клевету

Москва, 25 июля. Суд обязал Дмитрия Гудкова принести публичные извинения в адрес члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло. Об этом Ремесло сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Илья Ремесло обнаружил «мертвых душ» в подписных листах всех оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу.

«Суть была в том, что для выдвижения в качестве кандидата нужно было собрать подписи, ну а поскольку наша «оппозиция» не пользуется популярностью, то ей пришлось вписывать в качестве сторонников мертвых и несуществующих людей», — пишет член ОП.

«Мертвые души» были найдены и у Гудкова. Оппозиционер обвинил Илью Ремесло в клевете и угрожал подать в суд.

«Потом Дмитрий понял, что я сказал правду — но извиниться не захотел. И тогда в суд подал я — и выиграл его в двух инстанциях, получив вдобавок компенсацию морального вреда», — отмечает Ремесло.

Теперь Савеловский суд Москвы обязал Дмитрия Гудкова принести публичные извинения перед Ильей Ремесло в социальных сетях.

Ранее Илья Ремесло обратился в Генпрокуратуру и ФНС с просьбой проверить факты присвоения пожертвований руководством так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иностранным агентом.