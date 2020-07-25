Саркози рассказал, как не поделил шоколадку с Путиным

Париж, 25 июля. Экс-президент Франции Николя Саркози рассказал, как не поделил шоколадку с российским лидером Владимиром Путиным.

Саркози в своей новой автобиографической книге «Время бурь» вспомнил о своей первой встрече с Путиным на саммите G8 в Германии в 2007 году. По его словам, организаторы угощали участников встречи шоколадом и в какой-то момент на тарелке остался последний кусочек, после чего произошла «забавная ситуация», когда за ним одновременно потянулись президенты России и Франции.

«Все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку. Российский президент много смеялся по этому поводу», — рассказал Саркози.

Он отметил, что считает Путина преданным другом и человеком, который всегда держит свое слово.

«Он внимательно слушает, чрезвычайно вежлив, доступен, симпатичен, склонен улыбаться. Завоевать доверие Путина очень важно и очень трудно, но как только это достигнуто, он становится другим человеком. Больше всего он не любит двойных стандартов, особенно в общении с прессой», — сообщил политик.

Бывший президент Франции поделился воспоминаниями и о других лидерах. Например, канцлера Германии Ангелу Меркель он назвал «застенчивым бульдозером». Саркози рассказал, что она очень любит плотные обеды на различных официальных мероприятиях и ради них порой даже отказывается от завтрака.