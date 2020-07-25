Соловьев отреагировал на пробудившийся в Хабаровске украинский «код нации»

Москва, 25 июля. Российский журналист и телевизионный ведущий Владимир Соловьев обратил внимание на провокации украинских активистов, которые связаны с акциями в Хабаровске.

С помощью социальных сетей в интернете киевские провокаторы устраивают информационные атаки и вбросы. Подобные действия националистов Украины направлены на дестабилизацию обстановки в России. Они на полном серьезе призывают к отделению Хабаровского края, сообщает информационное издание «Царьград».

Соловьев отметил, что участники акции Bot-net, устраивают целую масштабную интернет-кампанию. Они призывают провести на территории Хабаровского края некий незаконный референдум, с целью отделения этого региона от России. Украинские националисты с помощью социальных сетей массово продвигают идею о том, что территория Хабаровского края якобы принадлежит Украине. В качестве основного аргумента приводится специальная украинская карта, на которой территория Хабаровского края отмечена как Зеленый Клин – такое название якобы использовалось переселенцами из Украины в XIX – начале XX веках.

«Также активисты указывают на сходство флагов Украины и Хабаровского края. А в массовых протестах в городе и вовсе видят пробуждение «кода нации» и новый Майдан. Часто в социальных сетях мелькает фраза: «Хабаровск — это Украина». Что, по сути, неприкрытый призыв к развалу России», — резюмирует Соловьев.

Ранее Госдума РФ утвердила законопроект, согласно которому призывы к отчуждению российской территории приравниваются к экстремизму. За подобные действия будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Отметим, что это первый закон, связанный с принятием поправок в Конституцию России.