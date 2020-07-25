Зачем США хотят втянуть Россию в «дружбу против Китая». Колонка Голоса Мордора

Американские «партнеры» верны себе. Оказывается, Россия может стать не такой уж и плохой, если будет придерживаться определенной линии поведения. При этом международную политику особо менять и не придется, достаточно будет только одного — стать союзником США в его конфронтации с Китаем. На это недвусмысленно намекнул госсекретарь Майк Помпео, добавив при этом, что Китай представляет большую угрозу и для самой России.

Вот стоит только это сделать, как, наверняка, на Россию прольется дождь всевозможных плюшек и щедрот от «мирового гегемона». Возможно, отменят какие-нибудь санкции, российские компании снова получат доступ к заимствованиям в западных банках, а может быть, даже «Северный поток — 2» чудесным образом перестанет угрожать европейской энергетической безопасности. Чудеса, да и только.

Только вот стоит ли овчинка выделки? Даже не с точки зрения морали, с ней все очевидно. Конечно, предательством Китая такой разворот назвать нельзя, Россия Китаю ничем не обязана, но получится это не совсем красиво. Как-то подленько. Все-таки с Китаем отношения хорошие, никаких пакостей страны друг другу не делали и очень хорошо сотрудничали. Китай, конечно же, один из главных торговых партнеров России, причем экспорт из России в Китай имеет достаточно приличные объемы по всем видам товаров, начиная от сырья, и заканчивая высокотехнологичными образцами вооружений. Наверное, от этого можно и отказаться, выбрав дружбу с США, но тут, в первую очередь, стоит помнить то, как США частенько поступают со своими союзниками и партнерами. Мягко говоря — некрасиво и нечестно. Примеров масса.

А еще нужно немного заглянуть в будущее. И даже при очень поверхностном рассмотрении станет ясно, что это будущее не за США. Китай в перспективе выглядит значительно выигрышнее. То, что творится сейчас в США, будет иметь очень далеко идущие последствия и быстро не закончится. Никакие выборы президента ничего не решат, кого бы не выбрали — Трампа, Байдена или даже Канье Уэста. Маховик радикального либерализма раскручивали очень долго, десятилетиями, и теперь, когда его сорвало с оси, он будет кататься по Америке по всем направлениям, сминая и круша малейшие оставшиеся крупицы здравого смысла. Толерантность и политкорректность обязательно примут форму фашизма. И совершенно неважно, с каким знаком полярности и цветом он будет — фашизм есть фашизм.

В плане экспансионизма США еще тоже могут натворить дел. Как известно, для них «маленькая победоносная война» — один из вариантов решения всех политических проблем. Но только при тех внутренних процессах любая война может вызвать очень разрушительные процессы. И тут США не жалко, жалко тех, кого они выберут своими очередными жертвами. Да и «мягкая» модель американского экспансионизма тоже мерзка и отвратительна. Все эти НКО, цветные революции и прочие прелести, призванные нести народам свободу и демократию, а на деле — способствовать их закабалению и ограблению.

Даже с точки зрения экспансионизма китайская модель куда более честная и гуманная. Да, Китай тоже расширяет свое влияние по всему миру. Но Китай не начал ни одной войны с целью навязывания своих ценностей. Достаточно посмотреть на Африку, в которую Китай вливает сейчас огромные деньги. На эти деньги строятся железные дороги, шоссе, заводы и фабрики, отели, жилые дома. На эти деньги создаются рабочие места в этих странах, которые на протяжении всей истории грабились «цивилизованным западом». Да, конечно же, Китай получает в этих странах влияние и зарабатывает деньги, но у Китая работает принцип «живи и дай жить другим», тот самый принцип, который несовместим с американской моделью экспансии.

А еще Китай — морально здоровая страна. Не пораженная вирусом лицемерия, замаскированного под толерантность и политкорректность. Страна, где все еще принято называть вещи своими именами. А это в наше время дорогого стоит. Я не сторонник того, что России стоит бездумно бросаться в объятия Китая, тут есть свои сложности и опасности, и, разумеется, нужно быть осторожными. Россия должна играть свою игру, — вдолгую, последовательно и аккуратно. Но при этом отношения с Китаем куда более предсказуемые и прогнозируемые, чем со слетевшим с катушек «гегемоном». И самое главное — с Китаем можно договариваться. Это не всегда легко, в переговорах Китай упорен и хитер, но компромиссы найти можно всегда, чего не скажешь о США, которые стали абсолютно недоговороспособны. И совершенно не важно, какой в США будет президент. От этого уже ничего не зависит. Американская перестройка началась. «Процесс пошел!» — помните?