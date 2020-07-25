В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Москва, 25 июля. Количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Москве за минувшие сутки выросло на 14, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус», — информирует штаб.

В общей сложности в Москве скончались 4 839 пациентов с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось об одиннадцати летальных случаях среди пациентов с COVID-19 в Москве.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко недавно заявил, что летальность от коронавирусной инфекции в России составила 1,62%, что является одним из самых низких показателей в мире. Он подчеркнул, что сохранение жизней россиян стало ключевой задачей властей на фоне пандемии.