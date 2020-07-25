Социолог объяснил, почему Путин популярнее Зеленского на Украине

Киев, 25 июля. Что касается отношения украинцев к России и ее президенту Владимиру Путину, то надо различать официальную пропаганду украинских СМИ и реальное положение дел. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» рассказал завкафедрой прикладной социологии Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Как отмечает специалист, Россия является «источником зла» лишь в подконтрольных Петру Порошенко СМИ.

«На самом деле это не так, и наши исследования показали, что президент Путин на три четверти превосходит по популярности президента Зеленского. То есть на сегодняшний день Путин является наиболее популярным политиком на Украине», — говорит Алексей Зубец.

По его словам, жители Украины никогда открыто не признаются в том, что считают Путина образцовым лидером, эффективно отстаивающего интересы своего государства на международной арене.

«Он примерно на 75% превосходит президента Зеленского по популярности и по интересу населения к деятельности президента», — резюмировал социолог.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский назвал имя человека, который займет пост президента Украины, если Владимир Зеленский добровольно согласится уйти в отставку. Согласно Конституции Украины, в таком случае преемником Зеленского станет спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Погребинский говорит, что глава украинского парламента производит впечатление достаточно образованного человека.