Емельяненко увезли в больницу после нокаута от Исмаилова

Сочи, 25 июля. Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в главном бою турнира Absolute Championship Akhmat (АСА) 107.

Поединок состоялся 24 июля в Сочи и завершился в третьем раунде. ТАСС сообщает, что Емельяненко был госпитализирован после боя. По данным СМИ, ему потребовалась помощь в связи с полученными травмами и рассечениями.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым должен был состояться 3 апреля в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. На счету Магомеда Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У Александра Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Ранее стало известно, что российский боец UFC Петр Ян был на месяц отстранен от поединков. Соответствующее решение было принято на основании медицинских показателей спортсмена. В организации уточнили, что после завершения турнира UFC 251 Яну посоветовали отказаться от тренировок в течение ближайших трех недель.