Правозащитники бьют тревогу из-за прибытия в Европу переброшенных Турцией в Ливию боевиков

Дамаск, 24 июля. Глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) Рами Абдель Рахман сообщил, что около 290 сирийских наемников достигли Европы через Ливию. Он отметил, что Турция продолжает процесс переброски наемников из Сирии в Ливию с конца 2019 года и по настоящий момент.

Согласно данным Абдель Рахмана, в общей сложности в Ливию были переправлены около 16,5 тыс. сирийских наемников, чтобы воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Он отмечает, что около 6 тыс. боевиков вернулись в Сирию после истечения контрактов, еще 481 наемник был убит в ходе боевых действий.

Глава организации сообщает, что на данный момент в Ливию продолжается направление террористов ИГ1 (запрещено в РФ), являющихся гражданами Туниса. По его словам, они также прибывают в Ливию из Сирии.

Ранее на видео попал разговор двух сирийцев об условиях оплаты Турцией деятельности наемников в Ливии на стороне так называемого ПНС. Боевик, отправившийся сражаться в Ливию, рассказал соотечественнику, по какой схеме Анкара выделяет деньги наемникам.

1 Организация запрещена на территории РФ.