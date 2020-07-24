Эксперт рассказал, чем опасны для НАТО провокации у белорусских границ

Москва, 24 июля. Профессор Дипломатической академии МИД РФ, военный дипломат Владимир Винокуров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, к чему приведут действия НАТО у границ Белоруссии.

Эксперт напомнил, что Минск входит в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ), а также, что Белоруссия и РФ являются союзными государствами. Винокуров говорит, что в случае вывода части американских войск из Германии в Польшу, то военно-техническое сотрудничество Москвы и Минска лишь укрепится.

«В этом и есть источник укрепления безопасности. Многие типы вооружения и образцов боевой техники белорусы не делают, да и не нужно им, потому что они приобретают их либо по линии ОДКБ, либо по линии двусторонних военно-технических отношений», — комментирует эксперт.

Как подчеркивает Винокуров, все базируется на том, что Минск будет получать товары (авиация, бронетанковая отрасль, стрелковые виды вооружения) на основе пакетных соглашений с Москвой. Поэтому провокации у белорусских границ сыграют злую шутку с оппонентами РФ.

Он напомнил, что в Белоруссии расположены российские стратегические объекты. Например, система ракетного нападения, расположенная в Ганцевичах и крупный пункт связи ВМФ.

«Белоруссия получает достаточно помощи. И какие-то импульсы от того, что натовцы все время стремятся приблизиться к российско-белорусским границам, они, прежде всего, влияют на укрепление наших военно-политических, военных и военно-технических связей», — резюмировал Владимир Винокуров.

В прошлом месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал провокационными действия НАТО у границ России и Белоруссии. По его словам, расширение деятельности Североатлантического альянса в Прибалтике и Польше вызывает беспокойство у Москвы. Лавров подчеркнул, что действия НАТО носят «откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности».