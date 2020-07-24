Пушков высмеял собравшегося штурмовать Крым Турчинова

Москва, 24 июля. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о готовности воевать в Крыму. Соответствующий пост сенатор разместил у себя в Twitter.

Турчинов недавно заявил, что готов лично в первых рядах штурмовать Крым, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о наступлении. Российский сенатор считает, что Турчинов «демонстрирует храбрость», зная, что украинский президент никогда не отдаст приказ о штурме полуострова.

«Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело», — высмеял Турчинова Пушков.

Ранее сообщалось, что на Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма. Однако многие политические эксперты уверены, что у Киева нет никаких планов на счет полуострова. Политолог Александр Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей отмечал, что бредовые заявления украинской стороны о планах «деоккупации» служат «для поддержания в информационной повестке самого намерения когда-нибудь вернуть полуостров».

Власти РФ неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт. Также в Москве дали понять, что полуостров под надежной защитой, а любые провокации со стороны украинских властей будут немедленно пресекаться.