Собянин заявил о бесплатной вакцинации от коронавируса в Москве

Москва, 24 июля. Вакцинация от коронавируса будет бесплатной. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы заявил, что прививочная кампания начнется сразу после появления вакцины.

«Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — заверил градоначальник.

Он отметил, что этой осенью будут усилены и прививки от гриппа, чтобы две сезонные эпидемии не наложились друг на друга.

Собянин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. По его словам, к росту числа инфицированных приводит увеличение объемов тестирования на вирус.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что российская вакцина от коронавируса может быть готова к применению уже осенью. Как отмечает RT, разработкой препарата от COVID-19 занимаются 17 научно-исследовательских организаций, а четыре варианта вакцины уже доказали свою безопасность.

24 июля стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения РФ на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. «Вектор» завершил доклинические исследования препарата 10 июля. Первые добровольцы будут вакцинированы уже 27 июля.