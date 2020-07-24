Долларовый миллионер рассказал, как быстро накопить на отпуск

Москва, 24 июля. Долларовый миллионер и основатель компании Fintelect Эдвард Дубинский назвал восемь критериев, которым необходимо следовать для накопления денежных средств, передает «Слово и дело». Следуя этим простым правилам, можно оперативно накопить на кратковременные траты, например, отпуск.

Опытные финансисты утверждают, что четкое распределение бюджета позволяет накопить на что угодно. Пандемия коронавируса, в условиях которой люди начали меньше тратить на походы в рестораны и развлечения — удобное время, чтобы начать тщательнее следить за своим бюджетом.

Следите за расходами

По словам Дубинского, первый шаг в формировании сбережений — выяснить, сколько денег вы тратите в месяц.

«Следить за всеми своими расходами — это значит записывать все траты на предметы домашнего обихода, развлечения и каждый поход в кафе или ресторан (в нынешней ситуации — расходы на доставку)», — объясняет эксперт.

Он советует упорядочить траты по категориям: питание, жилье, развлечения и т. д., а затем начать суммировать каждую сумму.

Сформировать семейный бюджет

После подсчета своих месячных трат можно приступать к накоплению семейного бюджета. Дубинский говорит, что необходимо ограничивать перерасход бюджета. По его словам, стоит экономить от 10% до 15% своего дохода.

Экономьте часть доходов

«Если ваши расходы настолько высоки, что вы не можете сэкономить столько, сколько захотите, возможно, пришло время пересмотреть список своих трат», — говорит предприниматель.

Он рекомендует пересмотреть стоимость предметов не первой необходимости, включая развлечения и ресторанную еду. Также Дубинский рекомендует выбрать наиболее оптимизированные по стоимости тарифы мобильной связи и Интернета.

Зафиксируйте цель сбережений

Как подчеркивает миллионер, лучший способ накопления денег — поставить цель для их получения.

«Начните с размышлений о том, на чем вы, возможно, сможете сэкономить. Затем выясните, сколько денег и времени вам понадобится, чтобы их накопить», — говорит Эдвард Дубинский.

Расставить приоритеты

Бизнесмен советует определить, какие расходы более приоритетные, и постараться сократить или вовсе отказаться от излишеств. При этом он призвал не забывать о долгосрочных целях — пенсионные сбережения и образование детей.

Подобрать корректные инструменты накопления

По словам специалиста, лучший вариант для краткосрочных накоплений — депозит в банке.

«Рекомендую выбирать именно крупные банки и вкладывать исключительно в валютные депозитные счета», — отметил Дубинский.

Автоматизация взносов

Дубинский говорит, что самый эффективный способ накопления денежных средств — автоматизация взносов в свои сбережения.

«Вы можете выбрать, когда, сколько и куда переводить деньги или даже разделить ваш прямой депозит, чтобы часть каждой зарплаты направлялась непосредственно на ваш сберегательный счет», — комментирует миллионер.

Следить за накоплениями

Предприниматель рекомендует периодически проверять бюджет, чтобы видеть прогресс в накоплении. Он отметил, что это вдохновляет, а также позволяет оперативно выявлять неточности.

Ранее глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов посоветовал россиянам, куда вкладывать деньги для сохранения сбережений. Он рекомендует обратить внимание на индивидуальные инвестиционные счета, так как это позволяет получить налоговый вычет. По его словам, решением проблемы могут стать и металлические счета, прежде всего золото и медь. Также он напомнил, что в России есть льготная ипотека, что позволяет выгодно вложиться в недвижимость.