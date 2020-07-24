Лишенный сана отец Сергий хотел построить собор Святой Софии на Урале

Санкт-Петербург, 24 июля. Лишенный сана отец Сергий (Романов) не только высказывался по поводу смены статуса собора Святой Софии в Стамбуле, но и предлагал свой план решения вопроса, об этом в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал православный блогер Всеволод Могучий.

«Отец Сергий планировал построить собор святой Софии на территории Среднеуральского женского монастыря. Собор Софии Премудрости Божей. Создать определенную духовную преемственность. Мы планировали сделать это на собственные средства, собранные без привлечения регионального и федерального бюджета, без привлечения денег екатеринбургской епархии. Однако правящий архиерей митрополит Кирилл запретил православным христианам возводить на собственные деньги крупнейший в мире православный храм», — рассказывает Всеволод Могучий.

Также православный блогер отметил, что место под строительство все еще существует.

«Так или иначе, свою позицию мы показали тем, что у нас до сих пор есть участок, готовый под то, чтобы создать духовную преемственность и возвести собор Святой Софии — Премудрости Божей на территории Среднеуральского женского монастыря», — говорит Могучий.

Отметим, что ролики запрещенного в служении схиигумена Сергия публикуются на YouTube-канале Всеволода Могучего, а журналистка Ксения Собчак в своем фильме «Монастырь особого назначения» называет Могучего пресс-секретарем опального старца.