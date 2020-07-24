Кураев раскритиковал РПЦ за реакцию на превращение собора Святой Софии в мечеть

Санкт-Петербург, 24 июля. Российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев не считает, что превращение собора Святой Софии нужно воспринимать, как межрелигиозный конфликт. Об этом писатель и философ заявил в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии».

Кураев отметил, что РПЦ, так же активно превращает музеи в храмы.

«Сама русская церковь ровно такие же действия предпринимает в России, когда настаивает на том, чтобы музеи переходили в церковную собственность. Например, с Исаакиевским собором, Херсонесским монастырем, много таких историй в нашей современности», — напоминает Андрей Кураев.

Богослов подчеркивает, что превратили в мечеть не церковь, а музей.