Кураев раскритиковал РПЦ за реакцию на превращение собора Святой Софии в мечеть

Санкт-Петербург, 24 июля. Российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев не считает, что превращение собора Святой Софии нужно воспринимать, как межрелигиозный конфликт. Об этом писатель и философ заявил в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии».
Кураев отметил, что РПЦ, так же активно превращает музеи в храмы.
«Сама русская церковь ровно такие же действия предпринимает в России, когда настаивает на том, чтобы музеи переходили в церковную собственность. Например, с Исаакиевским собором, Херсонесским монастырем, много таких историй в нашей современности», — напоминает Андрей Кураев.
Богослов подчеркивает, что превратили в мечеть не церковь, а музей.
«Я считаю, что музейное сообщество, сообщество византологов имеет полное право по этому поводу протестовать. Только не надо в этот вопрос вносить оттенок межрелигиозного конфликта. Ведь не православный храм превращают в мечеть, а музей. Это дело музейщиков. Любая попытка сделать из этого конфликта межрелигиозный, только все усугубляет», — считает Кураев.