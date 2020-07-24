В Москве прошло торжественное открытие судебно-экспертного центра СК РФ

Москва, 24 июля. В Москве состоялось торжественное открытие ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ». В мероприятии приняли участие председатель СК Александр Бастрыкин и исполняющий обязанности главы центра Андрей Марков.

Александр Бастрыкин отметил, что экспертные подразделения действуют в системе СК с 2009 года. По его словам, специалистами ведомства ежегодно проводится около 30 тыс. экспертиз и исследований, которые приводят к раскрытию запутанных и резонансных преступлений.

Отмечается, что в новом центре будут проводиться более 20 видов экспертиз, среди которых компьютерно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и многие другие.

Открытие комплекса приурочено грядущему профессиональному празднику — Дню сотрудника органов следствия РФ (25 июля). Бастрыкин отметил, что в прошлом году число направленных в суд уголовных дел составило почти 97 тыс. Более 60 тыс. из них — тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники Следственного комитета добросовестно выполняют свой долг, служа закону и Отечеству, проявляя отвагу, выдержку и высокую гражданскую ответственность», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что формирование жилищного фонда Следственного комитета РФ активно продолжалось в последние 1,5 года, что позволяет обеспечивать сотрудников ведомства квартирами на время службы. Он подчеркнул, что текущее финансирование позволяет приобретать в среднем 70 квартир в год. По его словам, ведомство постоянно ищет возможности получить в оперативное управление жилые помещения от других госорганов.