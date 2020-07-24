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Гонорары Пугачевой перевалили за 29 млн рублей после карантина

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Гонорары Пугачевой перевалили за 29 млн рублей после карантина

Москва, 24 июля. Российские звезды резко повысили размер гонорара за выступления на корпоративах после самоизоляции. Самой дорогой певицей по-прежнему является Алла Пугачева, ее гонорары перевалили за 29 млн рублей. 

Артисты даром времени на карантине не теряли и проводили свои концерты в режиме онлайн. По словам организатора частных вечеринок, на время самоизоляции цены на выступления отечественных звезд упали на 20%.

«Теперь прайс не просто вернулся на прежний уровень, а стал куда выше. Тем более, что многие артисты предпочитают получать гонорары в валюте, а курс за это время значительно вырос», — сказал организатор вечеринок в интервью Kp.ru.

Гонорары Пугачевой перевалили за 29 млн рублей после карантина

Как пишет издание, Пугачева остается самой дорогой звездой. Пригласить Примадонну на частный праздник стоит 350 тысяч евро (29 млн рублей), следом идет Земфира — 150 тысяч евро (12 млн рублей). На третьей строчке расположились Максим Галкин и Григорий Лепс, которые берут за корпоратив 120 тысяч евро (10 млн рублей).

Гонорары Пугачевой перевалили за 29 млн рублей после карантина

Выступление короля эстрады Филиппа Киркорова обойдется дешевле, чем приглашение Стаса Михайлова и Ирины Аллегровой. Бывший муж Пугачевой берет 90 тысяч евро, в то время как исполнители хитов «Все для тебя» и «Императрица» по 100 тысяч евро. Шоу с участие Николая Баскова обойдется поклонникам в 80 тысяч евро, такие же запросы и у Юрия Антонова и Софии Ротару, пишет «ФедералПресс». 

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Источник: Kp.ru
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