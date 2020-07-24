Гонорары Пугачевой перевалили за 29 млн рублей после карантина

Москва, 24 июля. Российские звезды резко повысили размер гонорара за выступления на корпоративах после самоизоляции. Самой дорогой певицей по-прежнему является Алла Пугачева, ее гонорары перевалили за 29 млн рублей.

Артисты даром времени на карантине не теряли и проводили свои концерты в режиме онлайн. По словам организатора частных вечеринок, на время самоизоляции цены на выступления отечественных звезд упали на 20%.

«Теперь прайс не просто вернулся на прежний уровень, а стал куда выше. Тем более, что многие артисты предпочитают получать гонорары в валюте, а курс за это время значительно вырос», — сказал организатор вечеринок в интервью Kp.ru.

Как пишет издание, Пугачева остается самой дорогой звездой. Пригласить Примадонну на частный праздник стоит 350 тысяч евро (29 млн рублей), следом идет Земфира — 150 тысяч евро (12 млн рублей). На третьей строчке расположились Максим Галкин и Григорий Лепс, которые берут за корпоратив 120 тысяч евро (10 млн рублей).

Выступление короля эстрады Филиппа Киркорова обойдется дешевле, чем приглашение Стаса Михайлова и Ирины Аллегровой. Бывший муж Пугачевой берет 90 тысяч евро, в то время как исполнители хитов «Все для тебя» и «Императрица» по 100 тысяч евро. Шоу с участие Николая Баскова обойдется поклонникам в 80 тысяч евро, такие же запросы и у Юрия Антонова и Софии Ротару, пишет «ФедералПресс».