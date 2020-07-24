Турчинов назвал условие, при котором лично пойдет «штурмовать» Крым

Киев, 24 июля. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность «штурмовать» Крым, если украинский лидер Владимир Зеленский примет соответствующее решение.

Турчинов заявил, что ранее уже объяснял следователям, почему Украина ранее не проводила наступательные операции на полуостров. Теперь ответить на эти вопросы Зеленскому «будет гораздо сложнее», указал экс-секретарь СНБО.

«Если он вдруг примет решение наступать – я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из «Оппозиционной платформы – За жизнь», и все диванные стратеги, в деталях знающие, как надо было воевать и в каком месте лучше десантироваться», — сказал Турчинов в интервью изданию «Цензору.нет».

По его словам, после воссоединение Крыма с Россией в 2014 году Москва «в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений», поэтому сейчас у Зеленского нет никаких ограничений для выполнения требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

Как напомнил НСН, на Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма. При этом многие эксперты уверены, что у киевских властей нет никаких планов на счет полуострова. Независимый политический аналитик Александр Асафов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что бредовые заявления Киева о планах «деоккупации», реинтеграции и прочего служат «для поддержания в информационной повестке самого намерения когда-нибудь вернуть полуостров».