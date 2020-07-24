Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе театров

Москва, 24 июля. Роспотребнадзор представил список рекомендаций по работе театров. Он опубликован на официальном сайте ведомства.

Советы специалистов ориентированы на минимизацию риска заболеваемости коронавирусом среди зрителей, артистов и сотрудников. В документе отмечается, что работа театров допускается при соблюдении всех противоэпидемических мер на всех этапах возобновления деятельности.

Среди требований содержится одно, уже ставшее в условиях пандемии общепринятым по всему миру, — зрители должны находиться в здании строго в защитных масках.

Остальные рекомендации специфичны. В частности, запрещается проводить спектакли с хоровыми и массовыми сценами, располагать играющих на духовых инструментах музыкантов на расстоянии ближе двух метров друг к другу. При этом дистанция между играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должна быть не менее чем 1,5 метра, а между дирижером и оркестром — не менее двух метров на репетиции и не менее 1,5 метра на концерте.

Расположение артистов во время выступления останется традиционным, но перед духовыми инструментами будут установлены защитные экраны. Кроме того, играющие на них музыканты не смогут очищать их путем продувки, а все музыканты в целом должны будут протирать свои инструменты одноразовыми полотенцами. Стойки, пульты, защитные экраны и другие рабочие поверхности теперь необходимо дезинфицировать после каждой репетиции или концерта.

Артисты, музыканты и другие сотрудники по возвращении из-за рубежа в течение трех дней обязаны будут сдать тест на коронавирус. Иностранцам, которых театры приглашают к сотрудничеству, должны будут предоставить медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

Оставшиеся правила относятся к зрителям: приобретать билеты на спектакли и концерты в Роспотребнадзоре рекомендуют в кассах бесконтактным способом, а также в автоматах по продаже и мобильных приложениях.

Продажа продуктов питания будет запрещена во время спектаклей и концертов. Купить можно будет лишь воду и напитки в промышленной упаковке.