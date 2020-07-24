Помолодевшую Стриженову в шутку сравнили со школьницей

Москва, 24 июля. Известная телеведущая Екатерина Стриженова поразила поклонников результатами диеты и помолодевшим внешним видом.

Журналистка активно ведет социальные сети и часто делится в Instagram Stories моментами со съемок, в том числе показывает свои наряды. На одном из недавних снимков она позирует в темном пиджаке, белой юбке и туфлях в тон.

Фотография разлетелась по Сети. Интернет-пользователи осыпали Стриженову комплиментами, отметив ее цветущий внешний вид. Некоторые даже в шутку сравнили телеведущую со школьницей.

Стриженова затем показала еще один наряд. Темное платье она дополнила светло-зеленым пиджаком, украшениями и красиво уложила волосы.

Напомним, что телеведущей в марте исполнилось 52 года. Она старается держать себя в форме — регулярно тренируется и следит за питанием, а по необходимости садится на диету.

Кулинарными изысками, которыми радует себя и семью, Стриженова делится с фанатами в Instagram, а те всегда просят рецепт — настолько аппетитно выглядят блюда.

Ранее новыми снимками с поклонниками поделилась телеведущая Анфиса Чехова. Фанаты заметили, как сильно похудела звезда, как роскошно она выглядит в темно-синем платье. Некоторые обратили внимание на поразительное сходство с певицей Жанной Фриске.