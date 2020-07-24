Кудрявцева развеселила фанатов откровенной историей о зависимости от онлайн-шопинга

Москва, 24 июля. Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не может удержаться от покупок в интернет-магазинах. Она пожаловалась подписчикам, что приобрела уже массу ненужных вещей в процессе онлайн-шопинга.

«Я люблю шоппинг. В Интернете. По ночам. Это диагноз. Дела обычно обстоят так: ложусь я в кроватку, беру телефон и начинаю ковыряться в Сети <...> Когда мозг уже почти в царстве Морфея, вдруг вижу ссылку на какую-нибудь рекламу. Дальше как в тумане», — откровенно написала она в своем Instagram.

Ведущая также привела примеры последних «нужных» покупок, и приложила фото в качестве доказательства.

«Штора желтая — господи, как прелестно! В доме не хватает солнышка. Салфетка в ромашку — это же мои любимые цветы!!! На тот момент меня совершенно не интересует размер, качество и надобность всего этого кошмара. Беру! И вот курьер привозит одну штору и две слоновьи салфетки <…> Курю. Думаю», — резюмировала звезда.

Этот крик души произвел на фолловеров сильное впечатление. Они признались, что честная история о шопоголизме заставила их смеяться.

«Ржу как полковая лошадь», — прокомментировал maximprivalov. «Салфетки на окна, штору на стол», — написала ostepchenkova, используя множество смеющихся эмодзи. «Слоновьи салфетки — это очень смешно», — отметила aromagallery.shop. «До слез», — сообщила gal_petrova_.

Многие подписчики добавили, что узнали в рассказе Кудрявцевой себя. Они успокоили теледиву тем, что она не одна не может справиться с этой зависимостью, а также привели примеры своих нелепых приобретений.