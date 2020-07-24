Савченко пообещала, что Порошенко «получит сполна»

Киев, 24 июля. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко отреагировала на признание экс-депутата Рады от фракции «Партия регионов» Давида Жвании об инициаторах Евромайдана.

«Я считаю, что Жвания — это просто еще одна дополнительная информация, которая должна показать украинцам, во-первых, правду, открыть глаза, что у нас не гетман, у нас чмо. Второе — это то, что это чмо надо сажать», — сказала экс-парламентарий в интервью «4 каналу».

Она убеждена, что каждому президенту есть за что отвечать перед своим народом. Савченко уверена, что «Порошенко ждут все его награды», и он их все обязательно получит сполна при нынешнем президенте или при следующем.

Экс-депутат подчеркнула, что шесть-семь лет назад на Украине действительно были народные протесты, которые так и не смогли перерасти в революцию, а вылились в государственный переворот с сохранением старой системы.

Ранее Жвания откровенно рассказал, что истиной целью захвата государственной власти в 2014 году был контроль над денежными потоками. Ради этого оппозиция, в составе которой были Жвания, Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов, убрала с поста на тот момент президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова. Бывший парламентарий готов дать показания против инициаторов госпереворота взамен на безопасность.

Жвания также сообщил, что вместе с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере пяти миллионов евро за поддержку кандидатуры Порошенко на президентских выборах.