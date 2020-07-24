В Крыму рассказали, как местные жители реагируют на беспрецедентный наплыв туристов

Симферополь, 24 июля. Туристический сезон в Крыму набирает обороты — все больше россиян из разных регионов страны прибывает на полуостров в свой отпуск, чтобы отдохнуть, загореть и набраться сил на новый рабочий год. Первые показатели нового летнего сезона прокомментировала эксперт по вопросам туризма, крымчанка Людмила Бабий.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что полуостров принял уже миллион отдыхающих. Он заметил, что на Южном берегу отели и гостиницы загружены на 95%. На данный момент представители Крыма делают все возможное, чтобы увеличить количество мест, где можно разместить туристов.

Бабий рассказала, что жители полуострова положительно отреагировали на беспрецедентный наплыв туристов. Она напомнила, что экономика этого региона напрямую связана с туристической деятельностью, а крымчане всегда были и будут рады гостям. Больше половины всех жителей полуострова работает в сфере туризма и услуг, а наплыв отдыхающих им только на руку.

Она также отметила, что у региона нет серьезных проблем, которые могут быть связаны с высоким туристическим сезоном, а местные жители не испытывают каких-либо сложностей.

«Крымчанам нужен этот сезон после вынужденного карантина, чтобы немного заработать, поддержать свои семьи и бизнес. Конечно, идет нагрузка на инфраструктуру полуострова. За вынужденный карантин все так соскучились по работе, по общению, по гостям, по туристам, что сейчас все продолжают работать, улыбаться и радоваться», – цитирует Бабий радио Sputnik.

Напомним, что туристический сезон в Крыму в этом году стартовал лишь с 1 июля. Полуостров открыл свои двери для отдыхающих после снятия некоторых ограничений, которые были связаны с мерами по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее крымский политолог Владислав Ганжара рассказал о работах по расширению трассы «Таврида» до четырех полос. Он также объяснил, почему данный проект сильно раздражает украинские власти.