Кураев: Греки готовы воевать за Константинополь до последнего русского



Санкт-Петербург, 24 июля. Превращение христианской святыни — византийского храма Святой Софии — в мечеть не создает условий для межрелигиозного конфликта и вовлечения в него Русской православной церкви и российского государства, считает религиозный и общественный деятель, писатель и философ Андрей Кураев.

«Греки готовы воевать за Святую Софию до последнего русского, но пусть они это делают. Это не наша война. Получается, у бога другие планы на эту тему. Не надо за бога решать, что ему нравится, а что его оскорбляет. Поэтому я призываю к осторожности к толкованию божьей воли» — заявил Кураев в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии».

Комментируя протесты научного сообщества, философ отметил, что музейное сообщество имеет полное право протестовать, но рекомендовал им не вносить в это событие межрелигиозный конфликт. По мнению богослова, для россиян смена статуса Святой Софии никак не скажется, они по-прежнему могут посещать византийский храм как музей, но с большими неудобствами.