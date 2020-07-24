Депутат Земцов уверен: Эрдогану не быть султаном после кощунства с собором Святой Софии

Санкт-Петербург, 24 июля.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не станет султаном после кощунства с собором Святой Софии, изменение статуса стамбульской святыни на мечеть приведет его к ухудшению отношений с Россией в долгосрочной перспективе. Такое мнение выразил депутат Госдумы, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

«Конечно, это ухудшает отношения между государствами. Доверия это не добавляет, скажем так. Теперь его долго придется восстанавливать», — сказал он в эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии».

По словам депутата, турецкое руководство не может не понимать, что совершает кощунственный акт по отношению к христианам, для которых византийский храм Святой Софии является святыней, и русские люди никогда не смирятся с тем, что она является мечетью.

«Мы храним в своем сердце свои святыни, какими являются храмы в Киеве и Константинополе. И константинопольская София никогда не станет для нас мечетью, мы всегда будем относиться к ней как временной оккупированной недружественной стороной», — отметил Земцов.

Политик допускает, что правительство Турции этим пытается решить свои сиюминутные внутренние задачи, но ведет при этом недальновидную политику, чреватую осложнениями Турции в будущем.

«Султану» Эрдогану никогда не стать Ататюрком. У того государственного деятеля хватило такта, ума, политического чутья, не ставить ногу на грудь. У Эрдогана его не хватает. Обстановка вокруг него продолжает ухудшаться. Невозможно воевать со всеми и демонстрировать неоосманский взгляд на мир. Тем более не уместно с Россией это Турции делать. Нужно учить историю и понимать, что такие поступки вернутся ответными действиями со стороны нашего государства. Я не говорю, какими именно, но мы тоже ничего не забудем. Как и хорошо помним, откуда к нам пришло православие, кто мы и какие у нас отношения с Турцией на протяжении веков», — пояснил он.

Депутат Госдумы уверен, что действия турецких властей не скажутся на отношениях между православными и мусульманами внутри России.

«Российский ислам иной, наш пройденный многовековой совместный опыт дает возможность в ситуации с собором Святой Софии нам видеть наших мусульман в числе союзников, поскольку наш многоконфессиональный опыт совместного проживания, наш русский «плавильный котел» научил нас относиться с уважением к людям другой религии. Позиция Турции недальновидная по отношению к своему окружению, и я надеюсь, что наши мусульмане хорошо понимают, что это ошибка, которая не делает чести Турции», — поделился депутат.

По его мнению, Турция не стала более авторитетной в исламском мире, вернув себе чужую святыню и насильно сделав из нее свою мечеть.