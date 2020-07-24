Подруга Цывиной рассказала, что скрывала актриса от публики

Москва, 24 июля. Друзья актрисы Ирины Цывиной, которая скончалась в прошлом году, рассказали об отношениях в семье звезды и тайнах артистки.

Подруга детства Цывиной сообщила, что мать актрисы злоупотребляла алкоголем, и пагубная привычка слишком рано отправила родственницу на тот свет. По ее словам, мать звезды «Кадетства» умерла, когда им было по 25-26 лет. Поэтому слова Цывиной, что мать помогала ей в воспитании ребенка, — ложь.

«Я четко помню, что в интервью Ирка говорила: мол, мама помогала ей воспитывать детей. Этого не могло быть, ведь дети у Иры появились, когда ей было уже за 30», — сказала подруга детства покойной актрисы.

Мать изо всех сил старалась дать дочери образование, которого у нее не было самой. Когда Цывина уехала покорять столицу, женщина сорвалась, и все легло на плечи брата Ирины, вспоминает подруга.

Другая подруга знаменитости Аида Гицба, которая общалась с ней до конца жизни, сообщила, что Цывина не любила говорить о близких и всяческим образом скрывала истории о семье.

«Брат Ирины ушел в тот же год, что и она сама — всего на несколько месяцев раньше. Ирина к нему на похороны не ездила. Мое личное впечатление: происхождение — тема, которую ей не хотелось открывать, хотелось забыть. Ее целью было — стать известной, богатой, успешной и не вспоминать о прошлом. Я так думаю», — добавила она в интервью изданию «Собеседник.ру».

Ирины Цывиной не стало весной прошлого года, женщине было 55 лет. Одна из подруг актрисы сообщила, что вероятной причиной смерти стала кардиомиопатия — заболевание, которое обусловлено длительным употреблением алкоголя и проявляется в форме сердечной недостаточности.