Ищенко назвал ошибкой решение Украины влезть в конфликт Армении и Азербайджана

Киев, 24 июля. Украина в назревающем конфликте однозначно поддерживает Азербайджан, рискуя более или менее дружественными отношениями с Арменией. Об этом заявил политический эксперт Ростислав Ищенко, считающий тактику Киева ошибочной.

По его словам, Украина встала на сторону Азербайджана несмотря на то, что к власти в Армении пришло прозападное правительство во главе с Николом Пашиняном. Все дело в том, что Киев считает Ереван стратегическим партнером Москвы, поскольку даже новый премьер-министр не потребовал вывода российских войск с территории страны, объяснил Ищенко.

Эксперт уверен, что Украина совершает серьезную ошибку, вмешиваясь в конфликт и выбирая чью-либо сторону. Ищенко подчеркнул, что пророссийские настроения царят и в Азербайджане. По его словам, если военную базу России убрать из Армении, она появится в Азербайджане. Тогда баланс сил сместится вовсе не в пользу Пашиняна, который понимает, что Запад в случае проблем никогда не окажет такой же поддержки, как Россия, констатировал политолог.

Ищенко отметил, что Киев по традиции «лезет не в свои дела», в которых толком никогда не может разобраться. Он считает, что в ситуации с Арменией и Азербайджаном лучше было бы занять нейтральную позицию. Однако МИД Украины руководит вовсе не здравый смысл, а русофобия.

Новая эскалация давнего конфликта из-за территории Нагорного Карабаха произошла 12 июля. Армения и Азербайджан обменялись ударами на участке совместной границы в Товузском районе, который находится в сотнях километрах от Карабаха. В ход пошли артиллерия, минометы и стрелковое оружие. МИД России призвал обе стороны придерживаться режима прекращения огня.