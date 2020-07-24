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Африка

Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции

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Русофобия и пандемия угрожают российским туристам в Турции

Отдых в Турции грозит серьезными рисками для безопасности отдыхающих из-за националистских настроений и сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Так новость о возобновлении авиасообщения с Турцией прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. По его словам, список стран будет постепенно расширяться.

Турция до недавнего времени являлась одним из излюбленных направлений для российских туристов. Однако в нынешних реалиях визит в эту страну и даже краткосрочное пребывание на ее территории может обернуться серьезными последствиями для отдыхающих. Об этом говорит неудовлетворительная ситуация с пандемией коронавируса и активное вмешательство Турции во внутриливийский кризис — страна стала перевалочным пунктом для сирийских джихадистов, которых вербовщики привлекают для участия в боях на ливийской территории. Коронавирусная инфекция стремительно распространяется в рядах наемников, однако внешнеполитические амбиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вынуждают вербовщиков искать новых рекрутов, невзирая на риски распространения вируса.

Русофобия и пандемия угрожают российским туристам в Турции

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что сама новость о возобновлении авиасообщения является позитивной. Однако он напомнил, что коронавирусная инфекция все еще представляет серьезную опасность, игнорировать которую просто нельзя.

«Возобновление авиасообщения — это, в принципе, позитивный шаг, но я со своей стороны сейчас бы в Турцию не летел. Потому что эпидемиологическая ситуация с точки зрения коронавируса там, к сожалению, сейчас плачевная», — сказал эксперт.

Блогер также напомнил, что 26 июля стало известно о том, что Турция возобновила авиасообщение с аэропортом Митига. Воздушная гавань находится под оккупацией режима главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, а на подконтрольных ПНС территориях была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

«Тем более, недавно открыли авиасообщение с Ливией. Я считаю, никуда не нужно торопиться  в России намного прекраснее, есть много мест, где можно провести туристический сезон: в Крыму, Сочи, любых других точках нашей страны. У нас очень много красивых мест, которые мы еще не посетили. Стоило бы уделить больше внимания внутреннему туризму, по крайней мере, в этом году точно. Для того, чтобы не рисковать и ненароком не привезти домой эту заразу», — добавил блогер.

Русофобия и пандемия угрожают российским туристам в Турции

Специалист также напомнил, что в Турции растет градус русофобских настроений, ситуация активно подогревается турецкими СМИ и активистами. Россиян преследуют в соцсетях, угрозы присылают блогерам и журналистам, оскверняют могилы русских на христианских кладбищах.

«Нужно не забывать о высоком градусе ненависти в Турции. История с собором Святой Софии не ведет к позитивным вещам. Сегодня в Турции, на мой взгляд, превалируют националистические настроения. Поэтому российским туристам не стоит туда ехать и по этой причине. Сейчас во многих отношениях Турция не самым приятным образом реагирует на многие вещи, я не исключаю агрессивных выпадов и настроений в отношении российских туристов, чего совершено не хотелось бы», — заключил собеседник Федерального агентства новостей.

Все это говорит о том, что находиться в Турции, тем более на отдыхе, является крайне опасным решением со всеми вытекающими последствиями.

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