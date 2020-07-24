Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции

Отдых в Турции грозит серьезными рисками для безопасности отдыхающих из-за националистских настроений и сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Так новость о возобновлении авиасообщения с Турцией прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. По его словам, список стран будет постепенно расширяться.

Турция до недавнего времени являлась одним из излюбленных направлений для российских туристов. Однако в нынешних реалиях визит в эту страну и даже краткосрочное пребывание на ее территории может обернуться серьезными последствиями для отдыхающих. Об этом говорит неудовлетворительная ситуация с пандемией коронавируса и активное вмешательство Турции во внутриливийский кризис — страна стала перевалочным пунктом для сирийских джихадистов, которых вербовщики привлекают для участия в боях на ливийской территории. Коронавирусная инфекция стремительно распространяется в рядах наемников, однако внешнеполитические амбиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вынуждают вербовщиков искать новых рекрутов, невзирая на риски распространения вируса.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что сама новость о возобновлении авиасообщения является позитивной. Однако он напомнил, что коронавирусная инфекция все еще представляет серьезную опасность, игнорировать которую просто нельзя.

«Возобновление авиасообщения — это, в принципе, позитивный шаг, но я со своей стороны сейчас бы в Турцию не летел. Потому что эпидемиологическая ситуация с точки зрения коронавируса там, к сожалению, сейчас плачевная», — сказал эксперт.

Блогер также напомнил, что 26 июля стало известно о том, что Турция возобновила авиасообщение с аэропортом Митига. Воздушная гавань находится под оккупацией режима главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, а на подконтрольных ПНС территориях была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

«Тем более, недавно открыли авиасообщение с Ливией. Я считаю, никуда не нужно торопиться — в России намного прекраснее, есть много мест, где можно провести туристический сезон: в Крыму, Сочи, любых других точках нашей страны. У нас очень много красивых мест, которые мы еще не посетили. Стоило бы уделить больше внимания внутреннему туризму, по крайней мере, в этом году точно. Для того, чтобы не рисковать и ненароком не привезти домой эту заразу», — добавил блогер.

Специалист также напомнил, что в Турции растет градус русофобских настроений, ситуация активно подогревается турецкими СМИ и активистами. Россиян преследуют в соцсетях, угрозы присылают блогерам и журналистам, оскверняют могилы русских на христианских кладбищах.

«Нужно не забывать о высоком градусе ненависти в Турции. История с собором Святой Софии не ведет к позитивным вещам. Сегодня в Турции, на мой взгляд, превалируют националистические настроения. Поэтому российским туристам не стоит туда ехать и по этой причине. Сейчас во многих отношениях Турция не самым приятным образом реагирует на многие вещи, я не исключаю агрессивных выпадов и настроений в отношении российских туристов, чего совершено не хотелось бы», — заключил собеседник Федерального агентства новостей.

Все это говорит о том, что находиться в Турции, тем более на отдыхе, является крайне опасным решением со всеми вытекающими последствиями.