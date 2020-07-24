Саркози выпустил мемуары, в которых рассказал о Путине

Париж, 24 июля. Бывший президент Франции Николя Саркози считает российского лидера Владимира Путина человеком, который последовательно привержен своему слову. Об этом говорится в мемуарах экс-главы государства, опубликованных в пятницу в Париже.

«С ним легко говорить. Он внимательно слушает, чрезвычайно вежлив, доступен, симпатичен, склонен улыбаться. Он необычайно верен друзьям, а также своим убеждениям, и может изменить позицию, если в чем-то убедился», — написал он в книге «Время бурь».

Саркози отметил, что «завоевать доверие Путина» очень важно и сложно, но как только это удается, он «становится другим собеседником».

«Он всегда держит данное им слово. Больше всего он не любит двойных стандартов, особенно в общении с прессой», — подчеркнул в мемуарах бывший президент Франции.

По мнению Саркози, с президентом РФ «нельзя быть любезным с глазу на глаз, а затем заочно критиковать». Кроме того, не получится и вынуждать его к чему-либо.

Бывший лидер Франции считает, что Путин готов признавать разногласия и никогда не обижается, если они возникают, поскольку понимает, что у любого человека есть «красная линия», которую он не сможет перешагнуть. При этом он уточняет, что с подобным понимаем можно встретиться в том случае, если принять его границы, которые он не перейдет.

Саркози также указал, что глава России laquo;с недоверием относится к случайно оброненным словам и пустым обещаниям», а значение для него имеют лишь те дела, о которых он не забывает, — «будь то хорошие или плохие, в особенности если считает, что его предали».

Николя Саркози возглавлял Францию в 2007–2012 годах. Ему неоднократно доводилось вести переговоры с российским лидером. Он и ранее тепло отзывался о Путине. В 2018 году во время визита в Москву он признался в дружеских чувствах к президенту РФ, объяснив, что это тот человек, «с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия».