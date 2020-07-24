Звездный юрист Катя Гордон обругала Собчак за фильм об опальном схиигумене Сергии

Москва, 24 июля. Звездный юрист Катя Гордон раскритиковала телеведущую и журналистку Ксению Собчак за фильм «Монастырь особого назначения» об опальном схиигумене Сергии (Романове).

Гордон заявила, что будет лично защищать схиигумена, лишенного сана. Юрист обратилась к Собчак, заявив, что после просмотра фильма у нее сложилось впечатление, что ведущая ― «провокатор и подлец, исполняющий заказ».

Юрист отметила, что в фильме Собчак объявила войну и предложила зрителям выбрать, на чьей они стороне. Гордон уверена, что Собчак не способна сопереживать и бросит в беде всех участников своего фильма, которые доверились ей.

Ранее в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия.

Суд признал схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана. Суд установил факты лжи и клеветы в выступлениях схиигумена.

Схиигумена Сергия отстранили от проповедей после публикации видео, на котором он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на пандемию. Кроме того, Сергий призвал демонтировать вышки 5G в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, вместе с коронавирусной инфекцией они приведут «человечество к смерти». Сергий назвал коронавирус заразой, которую он «презирает и ставит ни во что».