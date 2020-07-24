Минюст предложил украинцам покупать в подарок сертификаты в VIP-камеры в СИЗО

Киев, 24 июля. Министр юстиции Украины Денис Малюська призвал граждан покупать подарочные сертификаты на пользование услугами платных VIP-камер в следственных изоляторах страны. О такой возможности он рассказал на своей странице в Facebook.
Украинский министр в шуточной форме рассказал о новой услуге Минюста. По его словам, сертификат можно подарить знакомому, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания.
Малюська сообщил, что подарочные сертификаты можно купить онлайн через сайт министерства юстиции. Можно выбрать конкретный изолятор и срок действия подарочного сертификата, до полугода. Если обладатель «подарка» не арестован и не попадает в СИЗО, то средства, потраченные на сертификат, идут следственному изолятору в качестве благотворительной помощи.
«Этот день настал! <...> Платные камеры Киева, Черниговского, Львова, Черновцев, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут дни рождения! Путешествуй по Украине!» — написал украинский министр.