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Минюст предложил украинцам покупать в подарок сертификаты в VIP-камеры в СИЗО

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Минюст предложил украинцам покупать в подарок сертификаты в VIP-камеры в СИЗО

Киев, 24 июля. Министр юстиции Украины Денис Малюська призвал граждан покупать подарочные сертификаты на пользование услугами платных VIP-камер в следственных изоляторах страны. О такой возможности он рассказал на своей странице в Facebook.

Украинский министр в шуточной форме рассказал о новой услуге Минюста. По его словам, сертификат можно подарить знакомому, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания.

Малюська сообщил, что подарочные сертификаты можно купить онлайн через сайт министерства юстиции. Можно выбрать конкретный изолятор и срок действия подарочного сертификата, до полугода. Если обладатель «подарка» не арестован и не попадает в СИЗО, то средства, потраченные на сертификат, идут следственному изолятору в качестве благотворительной помощи.

«Этот день настал! <...> Платные камеры Киева, Черниговского, Львова, Черновцев, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут дни рождения! Путешествуй по Украине!» — написал украинский министр.

Минюст предложил украинцам покупать в подарок сертификаты в VIP-камеры в СИЗО

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