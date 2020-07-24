Центр «Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

Москва, 24 июля. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний», — уточнили в пресс-службе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 июля сообщила о завершении «Вектором» доклинических исследований вакцины.

Как уточнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в целом углубленная работа ведется по 17 перспективным вакцинам от коронавируса нового типа. При этом глава ведомства подчеркнул, что каждый житель России сможет самостоятельно решать, будет ли он прививаться против COVID-19. Вакцинация будет добровольной.

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание, что создание вакцины против коронавируса осуществляется в соответствии с графиком, который был утвержден правительством.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России зафиксировали около 800 тысяч случаев коронавируса. При этом выздоровели уже более 588 тысяч пациентов.