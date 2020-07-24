Как варить гречку: общие правила и необычные способы

Гречка — вкусный и очень полезный продукт. Расскажем, как сварить крупу при помощи различных кухонных приспособлений или вовсе без них.

Гречка — один из самых любимых гарниров в нашей стране. При любых кризисах она исчезает с полок магазинов в первую очередь. Крупа обладает уникальным составом и содержит в себе более полусотни полезных веществ, а по количеству белка может соперничать с мясом. Высокий уровень углеводов дает длительное чувство насыщения, за что каша ценится спортсменами и сторонниками здорового образа жизни.

Гречневая диета — одна из самых популярных и эффективных. Гречка — лидер по содержанию железа среди злаковых, что делает ее незаменимым элементом питания в рационе сердечников.

Приготовить этот продукт правильно не так просто, как кажется. Важно соблюдать пропорции и следить за временем, чтобы вместо рассыпчатого блюда не получить разбухшую массу. С удовольствием делимся секретами и хитростями от опытных поваров и хозяек.

Общие правила

Прежде всего крупу необходимо перебрать и удалить все, что не имеет отношения к гречке. Имейте в виду, что высокая стоимость не гарантирует абсолютное отсутствие примесей. Даже в дорогом продукте не исключены неприятные сюрпризы, так что лучше перестраховаться. Затем зернышки следует тщательно промыть несколько раз — до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Бывалые кулинары рекомендуют для усиления аромата предварительно прокалить гречку на сковородке в течение четырех-пяти минут. Что касается соотношения крупы и воды — тут многое зависит от вкусовых предпочтений. Классическая пропорция — 1:2. Если любите не рассыпчатую, а кашеобразную консистенцию, жидкости понадобится больше. Заливать гречку можно как кипятком, так и холодной водой. В первом случае получится более упругий вариант. Лучшие добавки — соль и сливочное масло. Важно не переборщить — блюдо всегда можно досолить по вкусу.

Как и в чем варить гречку

Предлагаем сразу несколько вариантов на выбор.

№1 В кастрюле.

Самый привычный способ, знакомый с детства

Выбираем посуду с толстым дном, засыпаем крупу и заливаем водой. Если ориентироваться на глаз — жидкость должна покрывать гречку примерно на два пальца. Оставляем вариться на умеренном огне на 15 минут. Готовность проверяем, немного отодвинув содержимое ложкой — если воды внизу нет, снимаем. Можно выключить плиту минут на пять-семь раньше и дать каше дойти до кондиции самостоятельно.

№2 В мультиварке.

Тут все проще простого. «Умная» кастрюля все сделает за вас. Просто положите внутрь все ингредиенты и включите режим «Каша» или «Гречка» — в зависимости от модели. Можно воспользоваться функцией отложенного старта. Тогда по возвращении с работы вас будет ждать полезный ужин.

№3 В духовке.

Пожалуй, самый долгий и сложный способ. Чтобы процесс увенчался успехом, нужно хорошо знать свою духовку и разбираться в ее режимах. Зато, если всё пройдет успешно, получите томленую кашу, напоминающую приготовленную в печи.

Подготовленную крупу кладем в жаропрочную форму, заливаем водой и закрываем подходящей крышкой или листом фольги. Готовим 40 мин при температуре 190 градусов, после чего даем постоять еще 15 минут.

№4 В микроволновке.

Очень выручает, если под рукой нет ни плиты, ни мультиварки.

Засыпаем гречку в подходящую посуду, заливаем водой, накрываем крышкой, нажимаем кнопку «Пуск» и ждем пять-семь минут — в зависимости от мощности прибора. Перемешиваем и готовим еще столько же.

№5 Без варки.

Самый ленивый рецепт, при котором сохраняется наибольшее количество витаминов. Идеален для худеющих, если не добавлять масло и не солить.

Один стакан гречки заливаем двумя стаканами кипятка и настаиваем минимум час. Полезный рассыпчатый гарнир готов.

Попробуйте все предложенные варианты и решите, какой лучше именно для вас. Экспериментируйте, добавляйте специи, приправы и соевый соус. Сочетайте любимый гарнир с мясом, овощами или даже используйте для приготовления запеканок. Приятного аппетита!