Ученые открыли способ предотвращать сердечные приступы

Канберра, 24 июля. Ученые из австралийского университета Монаш создали препарат, предотвращающий сердечный приступ.

Исследователи смоделировали сердечный приступ у лабораторных мышей и выяснили, что на образование тромбоцитов влияет фермент фосфоинозитид-3-киназа класса II. После удаления фермента тробмы перестали образовываться.

Исследователи в течение двух лет изучали свойства фермента на лабораторных мышах и человеческих клетках. На срезах тромбоцитов ученые обнаружили измененную мембрану, которая не давала тромбоцитам прикрепляться друг к другу и к стенкам сосудов. Изменения происходили перед сердечным приступом, фермент усиливал свертываемость крови. Ингибирование этого фермента позволило предотвратить инсульты и сердечные приступы.

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