Экс-соратник Порошенко рассказал правду об инициаторах Евромайдана

Киев, 24 июля. Экс-депутат Верховной рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана в своем видеообращении. Он опубликовал его на своем YouTube-канале.

По словам политика, истинной целью захвата государственной власти был контроль над денежными потоками. Ради этого лидеры оппозиции, среди которых, помимо Жвании и Порошенко, были Арсений Яценюк и Александр Турчинов, убрали с поста на тот момент президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра страны Николая Азарова.

«Если в начале Майдана мы просто хотели, чтобы Янукович поделился с нами властью и денежными потоками, то уже в январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента. Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его», — признался один из инициаторов тех событий.

Бывший депутат объяснил, что отставки Азарова оппозиция требовала для того, чтобы после бегства Януковича он не смог занять пост лидера страны.

«Я понимаю, что то, что мы тогда сделали, — преступление. Я обращаюсь сейчас к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой. Я готов дать показания против себя, против Петра Порошенко, против Арсения Яценюка, против Александра Турчинова, против Виталия Кличко. Единственное мое условие — я прошу гарантировать мне безопасность. Потому что я знаю, что такие люди, как Порошенко, легко могут заказать устранить меня», — отметил Жвания.

Он также сказал, что с уважением относится ко всем, кто вышел на Майдан, поскольку эти люди «отстаивали свои убеждения», и это «заслуживает уважения». Жвания подчеркнул, что они не виноваты в том, что «их использовали как массовку для захвата власти».

Под названием Евромайдан в историю Украины вошли массовые протесты, которые происходили в Киеве больше шести лет назад. Их участники выступали в поддержку договора об объединении с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Благодаря финансовым вливаниям от украинских олигархов и одобрению «западных партнеров» акции переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками.

В конце февраля 2014-го года при поддержке участников Майдана на Украине был осуществлен государственный переворот. В результате к власти пришли наиболее радикальные силы в стране, вскоре развязавшие войну в Донбассе. Последствия этих процессов Украина ощущает на себе до сих пор.