Стороны армяно-азербайджанского конфликта объяснили причины массовой драки в Москве

Массовая драка между проживающими в Москве выходцами из Армении и Азербайджана произошла в ночь с 23 на 24 июля 2020 года в московском районе Марьино на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля. Согласно официальным сообщениям правоохранительных органов, около 25 человек были задержаны.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с представителями армянской и азербайджанской общественности и расспросил их о причинах обострения конфликта.

Вице-президент Союза армян России Левон Муканян считает, что, перенося конфликт за пределы региона, Баку решает свои политические проблемы.

«На мой взгляд, произошедшее является следствием агрессивной политики официального Баку, — заявил он. — При попытке атаковать армянскую границу они получили отпор. И теперь, чтобы компенсировать свои военно-политические потери, они переносят конфликт на территорию других стран».

По мнению собеседника ФАН, из Баку через подконтрольные ему бизнес-структуры, в частности в торговых сетях, поступает команда провоцировать конфликты с армянской стороной.

«Владеющие этим бизнесом выходцы из Азербайджана начинают изгонять армянские товары. Это не связано ни с бизнесом, ни с поставками, ни с качеством товара. Понятно, что это — абсолютно политические решения», — уверен Муканян.

По его словам, через подконтрольные азербайджанским властям общественные структуры из Баку также идут указания, направленные на дестабилизацию.

«Когда посол говорит, мол, наш народ эмоциональный, и мы не можем ничего сделать, он тем самым озвучивает руководство к действию, — считает общественник. — Эта деструктивная деятельность недопустима на территории РФ, в частности — в Москве. В России живут множество народов, у некоторых из них есть конфликтные точки взаимоотношений».

Муканян обратил внимание на то, что, несмотря на сложные отношения между странами, в России не бьют украинцев, грузин или американцев.

«В России очень дружественный менталитет», - констатировал он.

Позиция Союза армян России заключается в том, что властям Москвы необходимо дать четкую правовую оценку происходящему в сфере бизнеса и на улице.

«Несколько молодых азербайджанцев напало в Москве на пожилого армянина с вопросами «чей Карабах?» — это недопустимо! — убежден Муканян. — Необходимо найти этих людей, установить их личности и привлечь к реальной ответственности. При этом самое главное — привлечь организаторов. А это, если взглянуть на то, что происходило ранее, в том числе в другие годы, одни и те же люди».

Общественник напомнил, что в России армяне и азербайджанцы эффективно работают вместе во многих сферах — от информационной до торговли.

«Это бесит руководство Азербайджана, которое хочет компенсировать свои военные и политические потери, которые они сами же и спровоцировали», — подчеркнул он.

В завершение разговора Левон Муканян, пользуясь случаем, поблагодарил московские власти, а также правоохранительные органы за огромную работу, направленную на профилактику такого рода инцидентов.

Председатель совета Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов, в свою очередь, заявил, что эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошла на далеком от линии соприкосновения участке границы, на котором ничего подобного не должно было случиться.

«То, что произошло 12 июля на границе, было выгодно руководителям обеих стран, — полагает он. — Есть внутренние ситуации Азербайджана и Армении, которые заставляют руководство поступать так или иначе, чтобы закрепить свои полномочия. Эта волна идет. Причем она распространяется не только за пределы этих стран, но и по всему миру. И, естественно, не могла не коснуться Москвы, где уже несколько лет подряд происходят такие столкновения. Здесь живет миллион азербайджанцев и около 500 тысяч армян».

По мнению собеседника ФАН, ранее правоохранительные органы недостаточно реагировали на подобные инциденты, пуская ситуацию на самотек.

«Только сейчас с этим начали активно бороться. Молодежь, родившуюся уже после известных конца 80-х — начала 90-х годов, кто-то направляет. Кто-то потихоньку переводит Карабахский конфликт на территорию РФ», — отметил Керимов.

Также он коснулся исторической подоплеки происходящего. Керимов напомнил, что распад СССР стал «взрывом, когда развалилась огромная, мощная страна». Запущенные тогда процессы продолжаются, добавил он. Армения и Азербайджан вдвоем не смогут решить проблему, в связи с чем активное участие в процессе урегулирования должно принимать международное сообщество.

Собеседник ФАН убежден, что правоохранительным органам необходимо изучать межэтнические отношения, без понимания которых бороться с экстремизмом невозможно.

«Надо работать на предупреждение, чтобы волна конфликтов не переходила на другие регионы РФ», — убежден он.

Напомним, что 12 июля 2020 года обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана. В ходе столкновения применялись тяжелые вооружения, в том числе артиллерия и минометы. В результате инцидента есть погибшие и раненные с обеих сторон. В дальнейшем стороны также применяли вооружение в данном районе.