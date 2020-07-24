Ученые обнаружили способность COVID-19 распространяться на восемь метров

Москва, 24 июля. Ученые из Германии заявили о способности коронавируса передаваться на расстоянии до восьми метров, об этом говорится в пресс-релизе Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI).

Специалисты изучили причины вспышки коронавируса на мясокомбинате концерна Tönnies в земле Северный Рейн-Вестфалия, где вирус обнаружили у 1,5 тысячи работников. В ходе реконструкции событий, произошедших в мае, выяснилось, что коронавирус передался от одного человека группе людей на расстоянии до восьми метров. Распространение вируса происходило в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.

«Наше исследование освещает инфицирование SARS-CoV-2 в рабочем пространстве, где комбинация различных факторов делает возможной передачу (коронавируса) на относительно большие расстояния», — рассказала профессор Брауншвейгского технического университета и руководитель исследовательской группы HZI Мелани Бринкманн.

По мнению профессора Адама Грундхоффа, распространению вируса способствовали низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что РФ движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю. Мурашко добавил, что у россиян должен сформироваться иммунитет.